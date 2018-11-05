دواوين الوزارات × 24 ساعة.. "الصحة" تؤكد توفير ألبان الأطفال المدعمة

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

"التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد غدًا

فريق أطفال بلامأوى التابع لوزارة التضامن ينقذ طفلا عمره 8 سنوات

وزارة التموين:

القابضة الغذائية: منافذ لتعبئة وتغليف الخضراوات بسوق العبور وقريبا بـ6 أكتوبر

النداء الأخير.. التموين: إيقاف البطاقات الممتنع أصحابها عن تحديث البيانات اعتبارا من الخميس المقبل.. وتؤكد: تسجيل بيانات 4.2 مليون مولود حتى الآن.. وتعلن إجراءات جديدة لحل المشاكل التى تواجه المنظومة الاثنين

وزارة التربية والتعليم:

تعرف على آلية امتحان مادة الكمبيوتر وتوزيع درجاتها لجميع الصفوف×22 معلومة

"التعليم" تؤكد تكثيف لجان المتابعة على المدارس الخاصة لرصد التجاوزات

وزارة الصحة:

"الصحة" تؤكد توفير ألبان الأطفال المدعمة بـ1095 منفذًا بالجمهورية

فيديو معلوماتى.. "الصحة" توضح أسباب الإصابة بمرض السكر وطرق الوقاية

وزارة الإسكان:

الإسكان تعلن فتح باب الحجز بالمرحلة السادسة لمشروع "بيت الوطن" غدا

"الإسكان" تُعلن معايير منح الإقامة للأجانب حائزى الوحدات السكنية

وزارة الزراعة:

صور.. "الزراعة" حملات مكثفة على الأسواق لمنع تداول منتجات غير مطابقة

13 نصيحة لتطبيق إجراءات الأمان فى مزراع الدواجن.. تعرف عليها

وزارة النقل:

وزير النقل: نعمل على توفير 30 مليار جنيه لتطوير الخط الأول للمترو

وزارة القوى العاملة :

اليوم تلقى طلبات راغبى التدريب على "الخدمات البترولية".. اعرف التفاصيل

وزارة الأوقاف

الأوقاف تفتح باب التقدم للسنة التمهيدية لمحفظى القرآن الكريم عبر موقعها الرسمى

وزارة السياحة:

وزيرة السياحة: مشاركة مصر فى بورصة لندن نقطة انطلاق للحملة الترويجية الجديدة

وزارة الكهرباء :

3 مليارات جنيه استثمارات الكهرباء بالطاقة المتجددة.. ومشروعات بقدرة 6900 ميجا