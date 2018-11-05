"خريجى الأزهر" تقدم العزاء للأنبا مكاريوس وتؤكد: الإرهاب لن ينجح فى هزيمة مصر

كتب لؤى على

قام وفد من المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنيا بزيارة المطرانية الأرثوذكسية لتقديم واجب العزاء والمواساة للإخوة الأقباط بالمطرانية الأرثوذكسية بالمنيا بحضور الأنبا مكاريوس رئيس مطرانية المنيا وأبو قرقاص، والقس إفرايم عدلي، ولفيف من القساوسة الذين يستقبلون العزاء، وذلك في الحادث الإرهابي الجثيم الذي وقع يوم الجمعة الماضي والذي ٱستشهد فيه عدد من الضحايا الأقباط الأبرياء، جراء الإعتداء الإرهابي الأسود، بإطلاق النار عليهم عند عودتهم من دير الأنبا صموئيل بمركز مغاغة بالمنيا.

وضم وفد المنظمة الدكتور أحمد محمد طلب الشريف، رئيس فرع المنظمة بالمنيا رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، الشيخ سامح جلال الدين محمد نائب رئيس المنظمة بالمنيا، مدير التعليم الإبتدائي بمنطقة المنيا الأزهرية، أحمد نوح عبد الحفيظ، الأمين العام لفرع المنظمة.

وأكد وفد منظمة أن مرتكبى هذا العمل الإرهابى الجبان مجرمون تجردوا من أدنى معانى الإنسانية، وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الأديان التى تدعو إلى التعايش والسلام ونبذ العنف والكراهية والإرهاب، وتجرم قتل الأبرياء والآمنين، وأن استهداف الإرهاب للمصريين لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على المضى قدمًا صفًا واحدًا فى الحرب على الإرهاب.

كما أكد الوفد أن الإرهابيين لن يتمكنوا أبدا من هزيمة مصر أو كسر إرادتها لأنه يلفظ أنفاسه الأخيرة، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحي، بل جميعنا مصريون مخلصون لبعضنا البعض، وقلوبنا جميعاً تنزف ضد أي اعتداء على الآخرين، كما نؤكد للجميع أن الرأى العام المصرى والعالمى على علم وإدراك كاملين أن المصريين يقفون صفا واحدا خلف القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وخلف قواته المسلحة الباسلة وقوات الشرطة لمكافحة الإرهاب بجميع صوره، ولن يهدأ لنا بال حتى يتم تطهير مصر كلها من دنس ورجس الإرهاب الأسود.