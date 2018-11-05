خالد عبد الغفار لشباب العالم: طريقة التعليم الجديدة تساهم فى اكتشاف القادة

كتبت: دينا الحسينى و بعثة اليوم السابع

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن نجاح منظومة التعليم العالي مرتبطة كل الارتباط بنجاح منظومة التعليم الأساسي والفني، وبالتالي فإن وزارتي التعليم والتعليم العالي تعملان كوحدة واحدة للنهوض بمجمل العملية التعليمية في مصر، بما يخدم الوطن ويفتح له أبواب المستقبل الأفضل.

وأضاف عبد الغفار خلال كلمته في جلسة "كيف نبني قادة المستقبل؟" المنعقدة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم 2018 بقاعة البحر الأحمر، أن رحلة بناء القائد رحلة طويلة تبدأ من الطفولة، ورغم أن بعض الأبحاث أثبتت وجود جين مسئول عن سلوكيات الإنسان، لكن من المؤكد أن عوامل التربية والتعليم والمحيطين البيئي والأسري وكذلك الاستعداد الشخصى كلها عوامل تساعد على صناعة القائد، الأمر الذي دفع القائمين على التعليم في مصر إلى التيقن بأهمية تطوير نظم التعليم، بما يسمح باكتشاف المهارات وتنميتها على النحو المأمول.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن طريقة التعليم الجديدة ستساهم في بناء شخصية متميزة وستساعد في اكتشاف القادة وتنمية مهاراتهم، لافتا إلى الخطة التي وضعتها وزارته تحت مسمى "الخطة 4" المستمدة من الثورة الصناعية الرابعة، والتي تشمل إنشاء مركز متخصص للاهتمام بالطلاب واستخدام تكنولوجيا حديثة تؤهل الطلاب لسوق العمل ومجاراة نظرائهم في الدول المتقدمة، وإنشاء جامعات ذكية على طراز عالمي ، وكذا إنشاء جامعات تكنولوجية وربطها بالتعليم الفني، والتركيز على بناء شخصية الطالب من كافة النواحي البدنية والنفسية والذهنية وتشجيع مشاريع الطلاب، وتغيير التشريعات والقوانين القائمة لتتناسب مع نظم التعليم الجديدة، وتأهيل طلاب التعليم الفني للحصول على درجة البكالريوس التقني ودرجات عليا مثل الماجسيتر والدكتوراة في المجالات التقنية والفنية.

وأوضح عبد الغفار، أن الوزارة شكلت لجنة خلال عطلة الصيف لدراسة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تقوم الجامعات برفع كفاءتها على كافة الأصعدة بالجهود الذاتية قبل استقبال العام الدراسي الجديد، قائلا: " إن الوزارة أطلقت مسابقة لأفضل جامعةعام 2018 لتحفيز الجامعات على رفع كفاءتها".