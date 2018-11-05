حفيد نيلسون مانديلا: مصر عادت لأفريقيا من جديد وقلبى دائما معها

كتب محسن البديوى

أكد زندوا مانديلا، حفيد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، إعجابه بمنتدى شباب العالم المقام بشرم الشيخ، قائلا: "إن مصر عادت من جديد إلى القارة السمراء لدعم ووحدة القارة الأفريقية".

وقال، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، خلال البث المشترك لقناتى الحياة وON E من قلب مدينة شرم الشيخ، لمتابعة وتغطية فعاليات المنتدى العالمى للشباب: "قلبى دائما مع مصر والمؤتمر إنجاز رائع وعظيم، خاصة من جانب عملية التنظيم وتبادل رؤى الشباب لأنهم حجر الأساس فى النهوض بالدول".

وأوضح حفيد نيلسون مانديلا أن مصر تتحرك فى طريقها الصحيح، وهناك الكثير من الجوانب الإيجابية فى برنامج الإصلاح الأخير، مشددًا على أهمية تعاون الدول الأفريقية خاصة الشباب لمكافحة ومقاومة الأفكار الإرهابية.

وتابع: "هذه المنتديات مهمة جدًا من أجل القارة الأفريقية خاصة لدورها فى مناقشة الموضوعات والمشكلات المتعلقة بالقارة وطرح الحلول".