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حضور المطربة بوسى جلسة الاستئناف على حبسها 6 أشهر بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:55 م
حضور المطربة بوسى جلسة الاستئناف على حبسها 6 أشهر بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد المطربة بوسى
كتب عبد الله محمود
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حضرت منذ قليل المطربة بوسى، إلى محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، وذلك لحضور نظر جلسة محاكمتها بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح طليقها، حيث قام حرس المحكمة بالتحفظ عليها لحين الانتهاء من نظر القضية.

كانت قد قضت محكمة جنح النزهة، بحبس المطربة بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

فيما قال المحامى أحمد الجهنى، دفاع المطربة بوسى فى تصريحات صحفية فى وقت لاحق، إن محكمة جنح مستأنف النزهة، المنعقدة بالعباسية، قضت بشطب الاستئناف المقدم من المطربة بوسى على حكم حبسها 6 أشهر وكفالة ألف جنيه عن 11 قضية "شيكات بدون رصيد" لصالح طليقها، لعدم حضور المدعى أو المدعى عليها لجلسة الاستئناف.

جدير بالذكر أن المطربة بوسى، كان صدر ضدها حكم قضائى من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها فى القضيتين.

 


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