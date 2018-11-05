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حالة الطقس اليوم الإثنين 5/11/2018 فى مصر والدول العربية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الإثنين 5/11/2018 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس معتدل شمالاً حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط أحيانًا على سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا: يطرأ انخفاض أخر على درجات الحرارة، لتتدنى عن معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-4 درجات مئوية، وتسود أجواء باردة نسبيًا  في عموم المناطق، ومتقلبة بين غائمة جزئيًا وغالبًا غائمة، وتهطل زخات من الأمطار مع ساعات الصباح الباكر فى كامل الشريط الغربي من المملكة بما فيها المدن الرئيسية، كما يتوقع تدنى مدى الرؤية الأفقية فوق الجبال بفعل الضباب الكثيف أحيانًا والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

وخلال ساعات النهار، تهطل زخات من الأمطار على فترات متباعدة فى شمال ووسط المملكة، بينما تنتظم فوق مرتفعات الطفيلة والشراه جنوبًا، وتتحول الرياح لتصبح غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار فى المناطق الصحراوية خاصة الجنوبية منها.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 24 درجة مئوية

ليلاً: تسود أجواء باردة وضبابية إجمالاً في عموم المناطق، ويُحتمل هطول زخات محلية من الأمطار في أجزاء متفرقة من المملكة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم، ومائلاً للبرودة نهارًا، وباردًا نسبيًا ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.


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