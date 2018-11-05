video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:48 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بشبرا تكشف تراكمات القمامة وتدهور حالة الطرق

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:50 م
جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بشبرا تكشف تراكمات القمامة وتدهور حالة الطرق جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لمدينة شبرا الخيمة للتعرف على الأوضاع على طبيعتها والوقوف على مستوى النظافة والمرافق من صرف صحى وطرق على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار وتطهيرها استعدادا لموسم الشتاء، وكذا التعرف على جميع احتياجات ومطالب الأهالي، حيث تفقد عددا من شوارع حى غرب شبرا الخيمة.

كما تفقد نزلة أم بيومى وشارع أحمد عرابى وأمر رئيس المدينة بمتابعة إزالة القمامة فى أوقات مبكرة أو ليلا لعدم تعطيل الحركة المرورية وتوزيع معدات وسيارات النظافة على جميع قطاعات المدينة.

ووجه المحافظ بإزالة الفتحات المخالفة فى الطرق الرئيسية والتى يستخدمها سائقى التوكتوك والدراجات البخارية بالمخالفة حرصا على حياة المواطنين، كما أمر بالإنتهاء من أعمال الصرف الصحى الجارى إنشائها بمنطقة كريستال عصفور وردم الحفر وعمل حواجز مرورية بمناطق العمل حرصا على حياة المارة.

وفى حى شرق تفقد منظومة النظافة بشارع 15 مايو حيث لاحظ تراكمات للقمامة وناتج الحفر فى وسط الشارع، وعلى الفور أمر المحافظ بإزالتها وانتظر حتى تم تمهيد الطريق وأمر بفرض غرامة مالية كبيرة على المقاول المتسبب فى إشغال الطريق.

كما قام المحافظ بالتنسيق مع مدير أمن القليوبية لشن حملات على مدينة شبرا الخيمة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطرق الرئيسية ومخالفات سرقة التيار الكهربائى وغيرها.

وخلال لقاء المحافظ بالمسئولين بالمدينة شدد على أن هناك متابعة حثيثة من قبل الحكومة للوقوف على حقيقة التزام كافة المؤسسات بتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين وبذل الجهود للارتقاء بمستوى بالخدمات  مشيرا إلى أهمية العمل الميدانى والتواجد بالشارع والتواصل المباشر مع المواطنين فى مناطقهم وتجمعاتهم السكنية لتلمس احتياجاتهم ومطالبهم عن قرب، والعمل على إيجاد حلول فورية للمشكلات التى يواجهونها.

 

جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمدينة شبرا الخيمة (4)
جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمدينة شبرا الخيمة 

 

جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمدينة شبرا الخيمة (7)
جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمدينة شبرا الخيمة 

 

جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمدينة شبرا الخيمة (10)
جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمدينة شبرا الخيمة 

 

جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمدينة شبرا الخيمة (11)
جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمدينة شبرا الخيمة 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية: استقبلنا مليون و499 ألف مواطن بحملة القضاء على فيروس C

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

محافظة القليوبية

شبرا الخيمة




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة