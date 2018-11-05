جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية بشبرا تكشف تراكمات القمامة وتدهور حالة الطرق

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، جولة مفاجئة لمدينة شبرا الخيمة للتعرف على الأوضاع على طبيعتها والوقوف على مستوى النظافة والمرافق من صرف صحى وطرق على أرض الواقع، والتأكد من جاهزية بالوعات الأمطار وتطهيرها استعدادا لموسم الشتاء، وكذا التعرف على جميع احتياجات ومطالب الأهالي، حيث تفقد عددا من شوارع حى غرب شبرا الخيمة.

كما تفقد نزلة أم بيومى وشارع أحمد عرابى وأمر رئيس المدينة بمتابعة إزالة القمامة فى أوقات مبكرة أو ليلا لعدم تعطيل الحركة المرورية وتوزيع معدات وسيارات النظافة على جميع قطاعات المدينة.

ووجه المحافظ بإزالة الفتحات المخالفة فى الطرق الرئيسية والتى يستخدمها سائقى التوكتوك والدراجات البخارية بالمخالفة حرصا على حياة المواطنين، كما أمر بالإنتهاء من أعمال الصرف الصحى الجارى إنشائها بمنطقة كريستال عصفور وردم الحفر وعمل حواجز مرورية بمناطق العمل حرصا على حياة المارة.

وفى حى شرق تفقد منظومة النظافة بشارع 15 مايو حيث لاحظ تراكمات للقمامة وناتج الحفر فى وسط الشارع، وعلى الفور أمر المحافظ بإزالتها وانتظر حتى تم تمهيد الطريق وأمر بفرض غرامة مالية كبيرة على المقاول المتسبب فى إشغال الطريق.

كما قام المحافظ بالتنسيق مع مدير أمن القليوبية لشن حملات على مدينة شبرا الخيمة لإزالة الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطرق الرئيسية ومخالفات سرقة التيار الكهربائى وغيرها.

وخلال لقاء المحافظ بالمسئولين بالمدينة شدد على أن هناك متابعة حثيثة من قبل الحكومة للوقوف على حقيقة التزام كافة المؤسسات بتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين وبذل الجهود للارتقاء بمستوى بالخدمات مشيرا إلى أهمية العمل الميدانى والتواجد بالشارع والتواصل المباشر مع المواطنين فى مناطقهم وتجمعاتهم السكنية لتلمس احتياجاتهم ومطالبهم عن قرب، والعمل على إيجاد حلول فورية للمشكلات التى يواجهونها.



جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمدينة شبرا الخيمة



جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمدينة شبرا الخيمة



جولة مفاجئة لمحافظ القليوبية لمدينة شبرا الخيمة