video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:44 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

جولة لوزير الطيران المدنى فى مطارى طابا وسانت كاترين..تعرف على التفاصيل

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:34 م
جولة لوزير الطيران المدنى فى مطارى طابا وسانت كاترين..تعرف على التفاصيل الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني
كتب هانى عثمان
إضافة تعليق
تفقد اليوم، الاثنين، الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، مطارى طابا الدولى وسانت كاترين، فى إطار سلسلة من الجولات للمطارات المصرية، ورافقه خلال الجوله الطيار طارق فوري رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.
 
ووجه وزير الطيران المدنى، خلال الجولة بتنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة تشغيل مطار طابا تشمل صالات السفر والوصول وما بداخلها من أجهزة تأمين مع تحديث الأثاث وطلاء الصالات بما يليق بمكانة قطاع الطيران المدنى واستعداداً للحركة السياحية المتوقعة خلال المرحلة  القادمة.
 
كما جاء فى بيان لوزارة الطيران المدنى منذ قليل، أشار الفريق يونس المصرى، إلى ضرورة عقد اجتماعات موسعة بين شركتي مصر للطيران والمصرية للمطارات مع قطاع السياحة والمستثمرين للتعاون والتنسيق لزيادة الحركة الجوية بالمطار وتشجيع السياحة الوافدة إلى مناطق الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية.
 
كما تفقد وزير الطيران مطار سانت كاترين، ووجه بضرورة البدء فى خطة التطوير الشاملة للمطار ورفع كفاءة التشغيل ومضاعفة المساحة الكلية له وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، بالإضافة إلى إنشاء ممر إضافى وحقل طائرات جديد (ترمك) وصالاتي سفر ووصول جديدتين ومنطقة انتظار سيارات وإقامة عدد من المنشآت الإدارية والفنية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطيران المدنى: أتابع بشكل يومى الحركة بمطارى القاهرة وشرم الشيخ

وزير الطيران

يونس المصرى

المطارات المصريه




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة