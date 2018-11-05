جولة لوزير الطيران المدنى فى مطارى طابا وسانت كاترين..تعرف على التفاصيل

كتب هانى عثمان

تفقد اليوم، الاثنين، الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني، مطارى طابا الدولى وسانت كاترين، فى إطار سلسلة من الجولات للمطارات المصرية، ورافقه خلال الجوله الطيار طارق فوري رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات.

ووجه وزير الطيران المدنى، خلال الجولة بتنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة تشغيل مطار طابا تشمل صالات السفر والوصول وما بداخلها من أجهزة تأمين مع تحديث الأثاث وطلاء الصالات بما يليق بمكانة قطاع الطيران المدنى واستعداداً للحركة السياحية المتوقعة خلال المرحلة القادمة.

كما جاء فى بيان لوزارة الطيران المدنى منذ قليل، أشار الفريق يونس المصرى، إلى ضرورة عقد اجتماعات موسعة بين شركتي مصر للطيران والمصرية للمطارات مع قطاع السياحة والمستثمرين للتعاون والتنسيق لزيادة الحركة الجوية بالمطار وتشجيع السياحة الوافدة إلى مناطق الجذب السياحى بجمهورية مصر العربية.

كما تفقد وزير الطيران مطار سانت كاترين، ووجه بضرورة البدء فى خطة التطوير الشاملة للمطار ورفع كفاءة التشغيل ومضاعفة المساحة الكلية له وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، بالإضافة إلى إنشاء ممر إضافى وحقل طائرات جديد (ترمك) وصالاتي سفر ووصول جديدتين ومنطقة انتظار سيارات وإقامة عدد من المنشآت الإدارية والفنية.