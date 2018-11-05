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جهاز تنمية المشروعات الصغيرة: نستحدث قانونا لحل كافة مشكلات القطاع

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:27 م
جهاز تنمية المشروعات الصغيرة: نستحدث قانونا لحل كافة مشكلات القطاع نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة
كتب - إسلام سعيد
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شاركت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى الجلسة الخاصة بريادة الأعمال ودور أصحاب المشروعات الصغيرة فى تنمية الاقتصاد العالمى التى أقيمت ضمن فعاليات منتدى شباب العالم الذى يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسى.

وخلال حوارها مع الشباب حول التحديات التى يواجهها رواد الأعمال فى مصر وكيفية التغلب عليها أكدت نيفين جامع، أن المشكلة الرئيسية التى كانت تواجه الشباب فى الماضى هى صعوبة الإجراءات فى استخراج المستندات المطلوبة لتسجيل المشروعات فاستطاعت الدولة من خلال العديد من الوزارات والمؤسسات المعنية تسهيل تلك الاجراءات وجعلها أقل تكلفة وتعقيدا.

وقام الجهاز بتقديم الكثير من التيسيرات لتحسين تجربة تسجيل وإنشاء شركات أصحاب المشروعات بفروعه المنتشرة فى محافظات الجمهورية من خلال خدمة الشباك الواحد الذى يقدم خدمات استخراج كافة الأوراق الرسمية المطلوبة مثل السجل التجارى والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية، مؤكدة أنه يجرى حاليا استحداث قانون جديد للمشروعات الصغيرة يتضمن حلولا لكافة المشاكل التى تواجهه القطاع بداية من التعريفات وإتاحة التمويل ووضع حزم من الحوافز الضريبية وغير الضريبية والتى من شأنها تحفيز دخول المشروعات فى هذا القطاع، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تحويل القطاع غير الرسمى للقطاع الرسمى.

وأشارت نيفين جامع إلى أن خطة الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وتشجيع رواد الأعمال تعتمد على تعاون كافة الجهات والوزارات والتنسيق بينهم لوضع حلولا متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة تساهم فى تنمية الاقتصاد الوطنى وتحقيق مستقبل افضل لهم وقد أعطى الجهاز اهتماما خاصا بالمشروعات التكنولوجية والتى تعتبر من أولويات مشروعات رواد الأعمال.

وحول مساهمة الجهاز فى الفرص الاقتصادية للشباب والنمو الاقتصادى للبلاد أكدت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات يتيح للشباب مجموعة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية بدءا من اختيار فكرة المشروع وتقديم دورات تدريبية فى كيفية بدء وتطوير المشروع بخلاف خدمات التسويق والمعارض الداخلية والخارجية إضافة إلى ما يتم توفيره من نماذج دراسات الجدوى لبعض المشروعات بأنواعها المختلفة، ويقوم الجهاز بإتاحة مجموعة متنوعة من الخدمات التمويلية من خلال القنوات المختلفة والتى تتمثل فى خدمات الاقراض المباشر والاستثمار ورأس المال المخاطر ومن خلال الجهات الوسيطة.

وأشارت نيفين جامع إلى أن الجهاز قد أنشأ منصة الكترونية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يشارك فيها معظم شركاء التنمية المعنيين بهذا القطاع، لعرض مختلف الخدمات التمويلية والتدريبية والفنية والتسويقية التى تقدمها تلك الجهات للمشروعات للنهوض بهذا القطاع التنموى الاقتصادى الهام وسوف يتم اطلاق هذه المنصة فى بداية العام القادم.


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