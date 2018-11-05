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"جنايات سوهاج" تحبس "مجنى عليه" لتزوير شهادته بقضية سلاح وتقضى ببراءة المتهم

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:59 م
"جنايات سوهاج" تحبس "مجنى عليه" لتزوير شهادته بقضية سلاح وتقضى ببراءة المتهم محكمة جنايات سوهاج
سوهاج – عمرو خلف
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أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكما ضد شخص مجنى عليه فى قضية سلاح بدائرة مركز المنشأة، حيث عاقبته بالحبس 6 أشهر ويدعى "رجب حسان" لعدوله عن شهادته وتزويرها بعد الاستماع إلى أقواله فيما برأت المتهم الأصلى فى القضية ويدعى "محمد.ح.ر" .

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين محمد زين والسيد عباس بأمانة سر طه حسين وماجد أمين .

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2018 بدائرة مركز المنشأة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه "رجب .ح" مفاده قيام المتهم "محمد.ح" بتهديده بسلاح نارى كان بحوزته بسبب خلافات بينهما على توك توك وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته الى محكمة الجنايات وبمناقشة المجنى عليه من قبل هيئة المحكمة عدل عن شهادته وتزويرها بقيام المتهم بتهديد بسلاح نارى فاتهمته المحكمة بتزوير الشهادة وقضت بمعاقبته بالحبس 6 أشهر فيما برأت المتهم الأصلى فى القضية.

 

 

 

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