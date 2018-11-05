"جلف تك" تواصل لقاءاتها مع المصنعين المصريين اليوم لمنح شهادات الجودة

كتبت- منى ضياء

ينظم اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الإثنين، لقاء لشركة جلف تك سرتفكيشن الإماراتية المتخصصة في منح شهادات الجودة المطابقة والمعايرة والتقييس وغيرها من علامات الجودة الإماراتية والسعودية، مع عدد من المصنعين الراغبين فى التصدير لأسواق الإمارات والسعودية، لشرح متطلبات الهيئتين الإماراتية والسعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويأتي هذا اللقاء حرصاً على المساهمة في تعزيز التعاون المستمر بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية في المجال الإقتصادي والصناعى.

شركة "جلف تك سرتفكيشن" هي شركة إماراتية مقرها في دبى وتتواجد فى عدة دول حول العالم ومنها المملكة العربية السعودية وروسيا الإتحادية والهند وباكستان والفلبين وبولندا، وهي شركة معتمدة من مركز الاعتماد الخليجى، ومعينة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ESMA والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة SASO، لمنح شهادات الجودة والمعايير والتقييس بمختلف أنواعها لجميع المنتجات التي تدخل الأسواق الخليجية.

وتتيح الشهادة للشركات المصرية المصدرة، إمكانية التصدير إلى أسواق الإمارات والسعودية لمدة 3 سنوات، دون الخضوع لعمليات الفحص.