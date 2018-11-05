"جغرافيا" اداب طنطا:لدينا احدث جهاز GPS لحساب احداثيات النقاط على الارض

الغربية - عادل ضرة - مصطفى عادل

أكد الدكتور عبد الرازق الكومى رئيس قسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة طنطا أن القسم يمتلك أحدث جهاز GPS لحساب احداثيات النقاط على الأرض بخط الطول و العرض، عن طريق الاتصال بـ 24 قمر صناعى تلقائيا ويحددون احداثيات المنطقة المطلوب تحديدها، مؤكدا أن نتائجه دقيقه للغاية ولا تحتمل خطأ ولا بنسبة 1%.

وأضاف أن القسم يمتلك جهازين من هذا النوع، ويقدر ثمن الجهاز الواحد 500 ألف جنيه أن الهدف منه تدريب الطلاب واستخدامه فى عمل مشاريع الطلاب، ويتم استخدامه فى رفع العشوائيات واستحداث خرائط والحيز العمرانى ورفع مساحات التعديات على الرقعة الزراعية.

وأشار أنه يسعى لاعتماد معامل قسم الجغرافيا كمعمل مساحى معتمد لدى المحاكم لفض النزاعات على الأراضي، وفض النزاعات بين الأهالى والنزاعات بين الهيئات الحكومية، مؤكدا أن المحافظة استعانت بمعمل قسم الجغرافيا فى الرفع المساحى للأراضى الزراعية.

وقال أن الجامعة كلفت معمل قسم الجغرافيا فى رفع كل منشأتها والفضائيات والمباني، وتم عمل رفع مساحى لـ 22مبنى تابع للجامعة، مشيرا الى أن الجهاز من أهم الأجهزة بالكلية ويتمتع بدقة عالية لا تحتمل أى نوع من الخطأ.

وأضاف أن القسم أيضا يضم جهاز يطلق عليه total station أو محطة متكاملة، مشيرا أن أن قسم المساحة بالكلية يقوم برفع 5عناصر للأرض رفع المسافة وحساب الزوايا و الانحرافات والإحداثيات والمناسيب.

وأضاف أن الجهاز ينفذ هذه الخدمات فى وقت واحد وهو كورقة الجوكر لأنه يحل محل اى جهاز اخر.

وأضاف "الكومي" أن القسم يضم أحدث جهاز لرفع المناسيب ويطلق عليه ميزان الليزر، حيث يقوم الجهاز بنشر اشعة الليزر بالمنطقة ويوضح مستوى افتراضى افقى ويستخدم معه مسطرة خاصة يتصل بها الليزر ويحدد من خلالها قراءة المسطرة يحسب من خلالها الفرق بين المنسوب بين النقطة الموجود بها الجهاز والنقطة الموجود بها المسطرة.

وأضاف أن القسم قام برفع منشأت الجامعة من كليات ومدن جامعية بمجهودات طلبة الكلية، واستغرقت الاعمال شهرين.

وأوضح أن محافظة الغربية من المحافظات الحبيسة ولا يوجد لها ظهيرا صحراويا، وتم الاستعانة بقسم الجغرافيا لرفع منطقة الظهير الصحراوى للمحافظة بمنطقة العلمين، وتم تحديد المنطقة التى تصلح لتكون ظهيرا صحراويا للمحافظة لانشاء مناطق صناعية ومجتمعات عمرانية للمحافظة وفرع للجامعة، وتم رفع الرسم المساحى لمحافظ الغربية السابق الذى بدوره لرفعها للجهات المسئولة بالدولة.

وأكد أن قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية يعتمد على بيانات ترفع باستخدام الأجهزة، ويمكن استخدام صور الاقمار الصناعية، وتحليلها فى معامل الاستشعار عن بعد بالكلية واستخراج البيانات وتحليلها، ويمكن تحديد نوعية المعادن والصخور ودرجة الرطوبة ونوع التربة والمياه الجوفية، مشيرا أن التصوير من خلال الاقمار الصناعية تستخدم تقنية الاشعة الكهرومغناطيسية والتى يرسلها للأرض ويستقبلها مرة أخرى حسب الأجسام الموجودة بالتربة ولكل جسم ارضى ارتداد اشعة مختلفة عن الأخر ومن خلاله يتم تحديد البصمة الطيفية للجسم لتحديد نوعه ومكانه وأن هناك ابحاث دكتوراه وماجستير بقسم الجغرافيا تقوم باستخدام المرئيات الفضائية لتحديد العناصر الموجودة بالأرض وكيفية الاستفادة منها.

وأضاف أن القسم نفس التقنية قام بدراسة النطاق الهامشى بالدلتا ودراسة ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيره على تسرب المياه اسفل الدلتا وتغير خصائص التربة وتغير الغطاء النباتى ونوعية المحاصيل التى تزرع، وتصميم شبكة الطرق فى ضوء الواقع الجغرافى الموجود، وهناك ابحاث صممت لتخطيط للطرق لضمان اسرع وقت لنقل البضائع بارخص وسيلة حفاظا عليها من التلف