جامعة مكسيكية تمنح باحث مصرى وسام الجدارة والتميز فى العلوم الزراعية

المنوفية _ محمد فتحى

منحت جامعة متروبوليتانا المستقلة بالمكسيك وسام الجدارة والتميز لأفضل طالب دكتوراه لعام 2018 في العلوم الزراعية للباحث عمرو المصري المدرس بكلية الزراعة جامعة المنوفية تخصص الميكروبيولوجيا الزراعية عن فترة دراسته للحصول على الدكتوراه بجامعة متروبوليتانا.

وقالت جامعة المنوفية، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن هذه الجائزة تمنح عن أفضل مجموعة أبحاث مقدمة من الباحثين وطلاب الدراسات العليا خلال سنوات الدراسة للدكتوراه.

وأضافت أن الباحث المصرى نال الجائزة عن موضوع دراسته التي جاءت في خمسة أبحاث عن إستعمال نوعين من الخمائر ودراسة تأثيرهم على الهضم وإنتاج الغاز في كرش الأغنام والأعور في الأرانب، بهدف العمل على تقليل الغاز الناتج من عمليات الهضم في الحيوان لتقليل المغص وكذلك تقليل التلوث البيئى الناتج عن إنبعاث تلك الغازات المتمثلة في ثاني أكسيد الكربون والميثان وذلك من خلال الكائنات الحية الدقيقة.