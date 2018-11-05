video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:39 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة مكسيكية تمنح باحث مصرى وسام الجدارة والتميز فى العلوم الزراعية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:50 م
جامعة مكسيكية تمنح باحث مصرى وسام الجدارة والتميز فى العلوم الزراعية الباحث عمرو المصرى
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

منحت جامعة متروبوليتانا المستقلة بالمكسيك وسام الجدارة والتميز لأفضل طالب دكتوراه لعام 2018 في العلوم الزراعية للباحث عمرو المصري المدرس بكلية الزراعة جامعة المنوفية تخصص الميكروبيولوجيا الزراعية عن فترة دراسته للحصول على الدكتوراه بجامعة متروبوليتانا. 

وقالت جامعة المنوفية، فى بيان صحفى، اليوم الاثنين، أن هذه الجائزة تمنح عن أفضل مجموعة أبحاث مقدمة من الباحثين وطلاب الدراسات العليا خلال سنوات الدراسة للدكتوراه.

وأضافت أن الباحث المصرى نال الجائزة عن موضوع دراسته التي جاءت في خمسة أبحاث عن إستعمال نوعين من الخمائر ودراسة تأثيرهم على الهضم وإنتاج الغاز في كرش الأغنام والأعور في الأرانب، بهدف العمل على تقليل الغاز الناتج من عمليات الهضم في الحيوان لتقليل المغص وكذلك تقليل التلوث البيئى الناتج عن إنبعاث تلك الغازات المتمثلة في ثاني أكسيد الكربون والميثان وذلك من خلال الكائنات الحية الدقيقة.

 

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة المنوفية تتقدم للمركز 11 فى تصنيف ماتركس العالمى

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

امن المنوفيه




لا تفوتك
التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

التعليم: 100 عضو قانونى يشارك فى حملات الضبطية لإغلاق مراكز الدروس

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

إنفوجراف.. 95 مشروعا بتكلفة 7 مليارات جنيه لرعاية وتمكين الشباب

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

س&ج.. لماذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران؟.. ما هى أبرز القطاعات المتأثرة؟.. ما هى البلدان المعفاة ولماذا؟.. كيف سيتأثر العالم؟.. كيف سترد طهران؟ ما هى سيناريوهات الهروب؟.. وما هو مصير اقتصادها؟

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

"مونوريل" العاصمة الإدارية و6 أكتوبر يخرجان للنور قريبا..9 تحالفات عالمية تتنافس على تنفيذ المشروعين..وزير النقل:منتصف نوفمبر آخر مهلة لتلقى العروض الفنية والمالية..وبدء تنفيذهما خلال 2019 بأطوال 87 كم

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

الأهلي يتدرب على ضربات الترجيح ويحدد مسددى الركلات الحرة فى مواجهة الترجى

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

6 قواعد للعناية بالبشرة فى الشتاء.. عشان ما تواجهيش مشاكل تغيير الفصول

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة