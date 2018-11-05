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جامعة أسيوط تحصد المركز الثانى على مستوى الجامعات فى مسابقة أفضل جامعة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 11:53 ص
جامعة أسيوط تحصد المركز الثانى على مستوى الجامعات فى مسابقة أفضل جامعة جامعة أسيوط تحصد المركز الثانى على مستوى الجامعات
أسيوط ـ محمود عجمى
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كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح الجامعة فى حصد المركز الثانى على مستوى الجامعات المصرية فى المسابقة الرئاسية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاختيار افضل جامعة، وذلك تحت اشراف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أنه تم الاعلان رسميًا عن فوز جامعة أسيوط بالمركز الثانى بعد جامعة كفر الشبخ ، كما جاءت جامعة المنصورة فى المركز الثالث.

وقد توجه الدكتور طارق الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط بخالص الشكر والتحية لاسرة الجامعة لما يبذلوه من عمل وجهد مخلص ودوؤب لصالح تقدم الجامعة ورفعتها.

 

 


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