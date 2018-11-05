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جابر طايع يترأس وفد الأئمة والواعظات لزيارة مصابى حادث المنيا الإرهابى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 10:51 ص
جابر طايع يترأس وفد الأئمة والواعظات لزيارة مصابى حادث المنيا الإرهابى الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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توجه منذ قليل وفد من شباب الأئمة والواعظات من وزارة الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى والمتحدث باسم الأوقاف إلى مستشفى الشيخ زايد لزيارة مصابى حادث المنيا الإرهابى قبل يومين.

ويضم الوفد عددا من شباب الدعاة ما يزيد عن 10 أئمة و5 واعظات بترتيبات جرت أمس خلال لقاء الوزير بالواعظات.

ويباشر الوزير، عمله من مكتبه بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة لبحث انعقاد مؤتمر المجلس وافتتاح أكاديمية الأوقاف العالمية باللغات، وأعمال اتحاد الأوقاف العربية المنعقد الخميس المقبل.

كنا يترأس الوزير لجنة اختيار القيادات لاختيار عدد من مدراء العموم مساء اليوم بالوزارة بباب اللوق.

 


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باب اللوق

كنيسة الانبا صمويل




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