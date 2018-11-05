تويتر يعلق حساب رجل دين متشدد بطلب من الحكومة الباكستانية

رويترز

قالت الحكومة الباكستانية إن تويتر علق حساب رجل دين باكستانى يمينى متطرف أمس الأحد بعد تصريحات تحريضية تستهدف القضاء ورئيس الوزراء والجيش فى أعقاب تبرئة ساحة امرأة مسيحية اتهمت بالتجديف.

وأغلق حزب حركة لبيك الذى ينتمي له رجل الدين خادم حسين رضوى الطرق فى أكبر مدن باكستان لمدة ثلاثة أيام الأسبوع الماضى وهدد قضاة المحكمة العليا الذين برأوا ساحة آسيا بيبى يوم الأربعاء وحث طهاتهم وخدمهم على قتلهم.

وأمضت بيبى 8 أعوام بانتظار تنفيذ حكم بالإعدام قبل أن تغير المحكمة الحكم بإدانتها وتقضى بإطلاق سراحها. وقال مسؤولان من هيئة الاتصالات الباكستانية لرويترز "أرسلنا طلبا لتويتر بأن حسابه يحرض على الكراهية والعنف".

ولم يرد تويتر بعد على طلب للتعقيب. وندد الحزب بتعليق حساب رضوى واصفا ذلك بأنه "مؤامرة من معارضى حماية النبوة والإسلام". وجرى تعليق حساب ثان أنشئ أمس الأحد.