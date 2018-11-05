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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:40 م
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توقف مكاسب الدولار قبل الانتخابات فى أمريكا.. واليورو يكافح

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:20 م
توقف مكاسب الدولار قبل الانتخابات فى أمريكا.. واليورو يكافح دولار _ أرشيفية
رويترز
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هبط الدولار اليوم الإثنين، بعد أن حقق مكاسب على مدار ثلاثة أسابيع مع قيام المستثمرين بالبيع لجنى الأرباح قبل انتخابات التجديد النصفى فى الولايات المتحدة هذا الأسبوع والتى قد تتسبب فى موجة جديدة من الاضطراب فى الأسواق العالمية.

 

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 96.39 وكان قد لامس الأسبوع الماضى أعلى مستوى فى منذ يونيو 2017 عند 97.20.

 

ويترقب المستثمرون انتخابات التجديد النصف للكونجرس الأمريكى التى تجرى غدا الثلاثاء وتشير التوقعات إلى فرصة كبيرة أمام الديمقراطيين للسيطرة على مجلس النواب بينما من المرجح ان يحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

 

وهبطت العملة الأوروبية الموحدة 0.1 بالمئة إلى 1.1378 دولار.

 

وارتفع الجنيه الاسترلينى 0.3 بالمئة ليسحل أعلى مستوى فى عشرة أيام مقابل الدولار عند 1.3065 دولار بعد تقرير لصحيفة صنداى تايمز يفيد بصياغة اتفاق جمركى لبريطانيا ككل ضمن الاتفاقية الخاصة بانسحابها من الاتحاد الأوروبي. ووصف مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماى التقرير بأنه محض تكهنات.

 

ومقابل اليورو ارتفع الاسترلينى إلى 87.33 بنس وهو الأعلى منذ 11 أكتوبر

 


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