توسعة خدمات الصرف الصحى بقرى كفر الشيخ باستثمارات 164 مليون يورو

كفر الشيخ – محمد سليمان

بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، مع وفد بنك الاستثمار الأوروبى، مشروع توسع خدمات الصرف الصحي بقرى محافظة كفرالشيخ للحد من التلوث ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط وتحسين جودة المياه الواردة للبحيرة، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبى بتكلفة تقدر بـ 164 مليون يورو، بحضور المهندس محمد مفتاح، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، والدكتور وليد عبدالحليم، وبيير ايتينا، وعادل أبوجاعود، وكوستا سوفيلس، وهلموت وايدل، واريكا بيتس، وفاسيليكى فوريولوف، والدكتور محمد الشوربجى، ممثلي بنك الاستثمار الأوروبى، وممثلى المكاتب الاستشارية للمشروع، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مشروع توسع خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفرالشيخ ، يهدف الى تقليل الملوثات ببحيرة البرلس والبحر الأبيض المتوسط، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 164 مليون يورو بما يعادل 3.2 مليار جنيه مصري يتم تقديمها من خلال تمويل سيادي مشترك من خلال بنك الاستثمار الأوروبي EIB بـ 77 مليون يورو، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بـ 55 مليون يورو، والاتحاد الأوروبي EU بـ 32 مليون يورو.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، انه يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحي لـ 79 قرية بالتعاون مع بنك الاتحاد الأوروبي منهم 22 قرية مرحلة أولى و57 مرحلة ثانية، بالقرى المحيطة ببحيرة البرلس لتحسين جودة مياه بحيرة البرلس والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، لافتاً ان المرحلة الأولى تتضمن 22 قرية، بتمويل يبلغ 55 مليون يورو وجارى أعمال التنفيذ بنسبة انجاز عامة 40 % تنتهى الأعمال في العام المالى 2020/2021 م وتمثل 4 % من سكان المحافظة، 7 قرى بمركز مطوبس (قرية معدية مهدى، ابيانة، برنبال، عزبة عمرو، القنى، الروضة، بنى بكار)، و15 قرية بمركز دسوق (عزبة راغب يحيى، كفر العرب، البحري، محلة أبو على الغربية، كفر ابراهيم، جماجمون، عزبة سيدى جامع، عزبة الكوم الكبير، عزبة الطراوى، عزبة البياض، المدورة، أبو مندور وستة توابع، كنيسة الصرادوسى، دمرو سليمان، عزبة كوم النص)، بالإضافة الى 57 قرية بالمرحلة الثانية بمراكز المحافظة وتنتهى في العام المالي 2022/2023م، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قائلاً " مسئوليتي خدمة الناس لان هذا في رقبتي أمام الله ".

ومن جانبه قال المهندس محمد مفتاح، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، انه سيتم طرح كراسات الشروط لإدخال خدمة الصرف الصحى لـ 15 قرية ببرج مغيزل خلال 4 شهور، مؤكداً ان العمل يسير بشكل منتظم لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى المحرومة من خدمة الصرف الصحي بالمحافظة، مناشدًا المواطنين بترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

وعلى جانب أخر ناقش محافظ كفر الشيخ، مع المهندس محمود غريب، رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري بمحافظات وسط الدلتا، خطة تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للطرق والكباري لطرق " بيلا- الحامول " والحامول- الرياض " بتكلفة 54 مليون جنيه.

قال محافظ كفرالشيخ، انه تم مناقشة أعمال إعادة تقوية ورفع كفاءة ورصف عدد من طرق المحافظة تضمنت "طريق الجرايدة الحامول" بطول 14 كيلو بتكلفة 32 مليون جنيه، وطريق "الرياض طلمبات 7 "طول 5 كيلو، وطريق "الرياض الحامول" بطول 4 كم بتكلفة 22 مليون جنيه.

أكد محافظ كفرالشيخ، ان مشروعات الطرق والكباري من أهم مشروعات البنية الأساسية ومقومات التنمية التي تقام على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن المحافظة سنقوم بعرض خطة طموحة لربط طرق محافظة كفرالشيخ ومحاورها المختلفة بالشبكة القومية للطرق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتاً إنه سيتم ربط الطرق الداخلية بالشوارع الرئيسية، ولأول مرة يتم دراسة إنشاء طريق دائري حول كفرالشيخ للربط بالطريق الدولي الساحلى دون المرور ببرج البرلس لتقليل المسافة وبما يتوافق مع الاحتياجات والخطط المستقبلية لمحاور التنمية بمحافظة كفرالشيخ، مشيراً إنه سيتم حصر الطرق المتهالكة ورفع كفاءتها سواء كانت الطرق الداخلية أو الرئيسية وأيضًا الطرق التي مضى عليها 10 سنوات ولم تشهد صيانة، مع إنشاء طرق جديدة طبقًا لاحتياجات المحافظة، مضيفاً أنه يتم حصر جميع طرق المحافظة وضع هذه الطرق في خريطة وجدول يوضح البيانات الرئيسية، والتكاليف المتوقعة، والتقرير الفني بالحالة الفعلية لهذه الطرق والجهة المسئولة عن الصيانة، من خلال لجنة برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وتابع :" وتضم أساتذة متخصصين من كلية الهندسة بجامعة كفرالشيخ، والمرور، والطرق والكباري، ومديرية الطرق بكفرالشيخ، والجهات المعنية، ويتم متابعتها من خلال وزارة الدفاع تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".

وشدد محافظ كفرالشيخ، على إزالة المطبات العشوائية، وأن تتم مراعاة المواصفات الفنية والقياسية عند إنشاء المطبات، بالتنسيق مع المرور تحت إشراف السكرتير العام، للحفاظ على الطريق وحالة السيارات وحركة المركبات على الطرق، للحد من الحوادث، وتحقيق الخدمات للمواطنين.