توزيع 600 حقيبة مدرسية من الهلال الأحمر على طلبة شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء، اليوم، الاثنين، فى بيان لها، أن الهلال الأحمر المصرى بالتنسيق مع ديوان عام محافظة شمال سيناء ومديرية التربية والتعليم بالعريش بتوزيع حقائب مدرسية مقدمة من منظمة على تلاميذ المرحلة الابتدائية بشمال سيناء.

وأكد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن كل حقيبة تحتوى على مستلزمات وأدوات تعليمية مثل الكشاكيل وكراسات الرسم والأقلام الجاف والرصاص وأقلام التلوين ومساطر وأستيكات وبرايات، حيث يتم توزيعها على تلاميذ المدارس للتخفيف عن كاهل الأسرة السيناوية.

وأوضح البيان أن هذه الحقائب جاءت وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة" يونيسيف" بالتعاون مع الهلال الأحمر المصرى، لمساعدة التلاميذ والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية.

وقال عمر محمد، مدير جمعية الهلال الأحمر بشمال سيناء، أنه تم توزيع نحو 6000 حقيبة مدرسية على تلاميذ المدارس بمدينة العريش خلال اليومين الماضيين، من إجمالى عدد الحقائب التى قامت منظمة اليونيسيف بتخصيصها لمدارس محافظة شمال سيناء وعددها 60 ألف حقيبة..مشيرا إلى توزيع باقى الحقائب على المدارس فى مختلف الإدارات التعليمية، طبقا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء.