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تنظيم ملتقى توظيفى لتشغيل الشباب خلال نوفمبر الجارى بقنا

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:41 م
تنظيم ملتقى توظيفى لتشغيل الشباب خلال نوفمبر الجارى بقنا اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد
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أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، عن تنظيم ملتقى توظيفى لتشغيل الشباب خلال الفترة من 25 إلى 27 من الشهر الجارى، مشيراً إلى إنه يوم 25 من الشهر الجارى، سيتم تنظيم الملتقى بمدينة قنا، ويوم 26 بمدينة قوص ويوم 27 بمدينة أبوتشت، لافتا إلى إنه تم اختيار المدن الثلاث فى جنوب ووسط وشمال المحافظة لتخفيف أعباء الانتقال على الشباب والفتيات الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف بشركات القطاع الخاص المشاركة فى الملتقى داعيا الشباب إلى المشاركة فى الملتقى لما يقدمه من فرص عمل متميزة جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى.

وأضاف الهجان، إنه بحث خلال اللقاء 400 طلب قدمها المواطنون تنوعت مابين طلبات تعيين والحصول على مسكن واستخراج تراخيص أراضى وندب وتجديد انتدابات وتوصيل مرافق (كهرباء ، صرف صحى ، مياه) والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عاجلة، مؤكدا إنه يحرص على عقد اللقاء مع المواطنين بشكل دورى لبحث مشاكلهم، وتقديم الحلول العاجلة لها بما يتناسب مع اللوائح والقوانين، مشيراً إلى إنه يتم دعوة جميع القيادات التنفيذية لحضور اللقاء لإجراء مناقشات معهم حول الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين ومدى أحقيتهم، مؤكدا إنه يتم الاستجابة لكافة الطلبات القانونية المقدمة منهم .

ووجه المحافظ القيادات التنفيذية بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بضرورة التفاعل مع المواطنين واستقبالهم والإستماع إلى شكواهم والحد من تصعيدها إلى مستويات أعلى، كلما أمكن وذلك بهدف التيسير عليهم.


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