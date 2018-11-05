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تلجراف: وزير بريطانى يطلب إلغاء اتفاق خاص بأيرلندا بعد 3 أشهر

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:00 ص
تلجراف: وزير بريطانى يطلب إلغاء اتفاق خاص بأيرلندا بعد 3 أشهر دومينيك راب وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى
(رويترز)
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ذكرت صحيفة تلجراف، يوم الأحد أن وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى دومينيك راب، طالب فى لقاءات خاصة حق انسحاب بريطانيا من ترتيب خاص للحدود الأيرلندية بعد 3 أشهر.

وأضافت أن راب طرح هذه الفكرة على وزير الخارجية الأيرلندى سيمون كوفينى خلال اجتماع خاص فى لندن يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت الصحيفة إن هذا الاقتراح "أنكره على ما يبدو" ديفيد ليدينجتون وزير شؤون مجلس الوزراء البريطانى خلال زيارة لدبلن بعد ذلك بثلاثة أيام.

وكان الاتحاد الأوروبى وأيرلندا قد طالبا بالتوصل لترتيب يضمن عدم إقامة هياكل مادية لتعيين الحدود البرية بين جمهورية أيرلندا وإقليم أيرلندا الشمالية البريطانى بعد ترك بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إذا لم تنظم المفاوضات هذه المسألة، وقالت وزارة شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبى إنها لا تعلق على الاجتماعات الخاصة.

 

 


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