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تفاصيل إنشاء 4 دوائر إعادة إجراءات للجنايات داخل محاكم جنوب القاهرة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:37 م
تفاصيل إنشاء 4 دوائر إعادة إجراءات للجنايات داخل محاكم جنوب القاهرة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل-أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قرر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، إنشاء 4 دوائر جنايات جديدة داخل مجمع محاكم جنوب القاهرة الابتدائية، لسرعة الفصل فى القضايا المنظورة أمام المحاكم. 
 
 
وتضمن قرار إنشاء الدوائر الأربعة إنشاء 3 دوائر خاصة بجنايات القاهرة، ودائرة لجنايات الجيزة، وتم تخصيص لهم إحدى القاعات فى الطابق الثانى، تكون مخصصة لنظر انعقاد كل دائرة مرة فى الشهر لمدة أسبوع متواصل. 
 
 
وتختص الدوائر الأربعة بنظر قضايا إعادة الإجراءات فقط، لأى درجة تقاضى ثانية خاصة بالأحكام الغيابية والتى يتم إعادة إجراءات التقاضى فيها عقب صدور حكم أول درجة. 
 
 
وجاء الهدف من إنشاء هذه الدوائر تزامنا مع بداية العام القضائى الجديد بقصد التيسير على المتقاضين فى الوصول إلى مقار انعقاد الجلسات، بناء على طلبات وشكاوى من بعضهم ببعد المسافات بين المحاكم ومحل سكنهم حيث انعقدت أولى جلسات لهذة الدوائر خلال الأسبوع الماضى حيث عقدت الدائرة 28 جنايات القاهرة، برئاسة المستشار ياسر رفاعى، رئيس المحكمة بعضوية المستشارين جمال أبو طالب، ناجى السايح أولى جلساتها الأسبوع الماضى.
 
 
يذكر أن مجمع محاكم جنوب القاهرة الابتدائية بالسيدة زينب، تضم 8 دوائر جنايات مخصص لها قاعتين لانعقاد كل دائرة أسبوع فى الشهر، ليصبح إجمال عدد الدوائر التى تنعقد بداخلها 12 دائرة. 

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