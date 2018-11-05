تعرف على توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع ونصائح الأرصاد × 11 معلومة

تزامنا مع الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة الذى تشهده مختلف أنحاء الجمهورية ، ينشر "اليوم السابع" توقعات الطقس ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار بمختلف الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الجارى ، وذلك فى نقاط مبسطة نسردها لقرائنا كما يلى .
1- تشهد مختلف أنحاء الجمهورية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع
2- يسود كافة الأنحاء طقس معتدل نهار بارد ليلا
3- تصل درجات الحرارة لأقل من معدلاتها فى مثل هذا التوقيت من السنة
4- توقعات بسقوط أمطار بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى
5- ليس من المتوقع سقوط أمطار على القاهرة
6- العاصمة تشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 25 درجة
7- الطقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره
8- تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد
9- نصائح للمواطنين بارتداء الملابس المناسبة فى الصباح الباكر وليلا لبرودة الأجواء
10- نصائح لسائقى السيارات من الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية
11- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
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