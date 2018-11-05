تعرف على توقعات حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع ونصائح الأرصاد × 11 معلومة

كتب محمود راغب

تزامنا مع الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة الذى تشهده مختلف أنحاء الجمهورية ، ينشر "اليوم السابع" توقعات الطقس ودرجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار بمختلف الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الجارى ، وذلك فى نقاط مبسطة نسردها لقرائنا كما يلى .

1- تشهد مختلف أنحاء الجمهورية انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة يستمر حتى نهاية الأسبوع

2- يسود كافة الأنحاء طقس معتدل نهار بارد ليلا

3- تصل درجات الحرارة لأقل من معدلاتها فى مثل هذا التوقيت من السنة

4- توقعات بسقوط أمطار بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى

5- ليس من المتوقع سقوط أمطار على القاهرة

6- العاصمة تشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة ستصل لـ 25 درجة

7- الطقس معتدل شمالا حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره

8- تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد

9- نصائح للمواطنين بارتداء الملابس المناسبة فى الصباح الباكر وليلا لبرودة الأجواء

10- نصائح لسائقى السيارات من الشبورة المائية خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية

11- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء