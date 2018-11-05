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تعرف على تفاصيل اجتماع الجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:08 م
تعرف على تفاصيل اجتماع الجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى مصر للطيران
كتب هانى عثمان
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يحل 33 من الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران العربية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعضاء الجمعية العامة للاتحاد العربى للنقل الجوى "الاكو"، ضيوفا على شركة مصر للطيران خلال استضافتها من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، لأعمال الجمعية العامة رقم 51 للاتحاد وأعمال اللجنة التنفيذية له رقم 83، تحت رعاية وزارة الطيران المدنى.
 
وسيعقد فى قلعة صلاح الدين مساء اليوم، حفل الافتتاح العام للجمعية العامة، حيث سيلقى رئيس الجمعية العامة الكابتن أحمد عادل، والأمين العام للاتحاد العربى للنقل الجوى عبد الوهاب تفاحة كلمة خلال الافتتاح، إضافة إلى أول الكلمات التى سيلقيها راعى الأعمال.
 
ومن المقرر أن يتخلل جلسات العمل التى ستعقد بدءا من غدا، الثلاثاء، تقريرا من الأمين العام للاتحاد عن حال صناعة الطيران، وستشهد الجلسات عرضا من ستيفن سميث، الرئيس التنفيذى لشركة إيرلينك، حول الاستجابة للكوارث الطبيعية والإنسانية.
 
كما ستعقد جلسة عمل مغلقة يحضرها أعضاء الاتحاد، لمناقشة واتخاذ قرارات بشأن الشؤون الداخلية والإدارية بالاتحاد والشؤون الاستراتيجية المشتركة بين الأعضاء.
 
ويحرص "اليوم السابع" على القاء الضوء بمزيد من المعلومات المتوفرة بشأن الاتحاد العربى :
 
1- منظمة عربية غير سياسية لا تتوخى الربح.
 
 2- أنشأ عام 1965 بناء على توصية اللجنة الدائمة للمواصلات التابعة لمجلس جامعة الدول العربية.
 
3-  يهدف الاتحاد إلى تعزيز التعاون ومعايير الجودة والسلامة بين شركات الطيران العربية.
 
4- يضم 33 شركة طيران، بحيث توفر هذه الشركات ما يقرب من 4 آلاف رحلة يومية إلى مطارات العالم المختلفة.
 
5- مقر الاتحاد العربى للنقل الجوى فى العاصمة اللبنانية بيروت، ومركزى تدريب فى القاهرة وعمان.
 
6- الجمعية العامة للاتحاد، هى أعلى سلطة بداخله وتجتمع مرة كل عام لتحديد استراتيجيات وخطة العمل.
 
 

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