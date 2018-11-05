تعرف على الشروط المطلوبة للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بـ"مجلس الدولة"

كتب أحمد عبد الهادى

فى إطار الخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه، عن طريق أهم الأخبار الخدمية الخاصة بما هو متاح من فرص عمل بكافة الهيئات الحكومية، نعرض لكم اليوم أهم الشروط المطلوبة للتقديم لوظيفة مندوب مساعد المعلن عنها مؤخراً بمجلس الدولة.

أولا: الشروط المطلوبة:

يجب أن تكون من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من دفعة عام 2017 .

واشترط المجلس على المتقدمين استيفاء هذه الشروط للتقديم للوظيفة، وهى :-

1- ألا يقل تقدير المتقدم التراكمي عن درجة جيد.

2- ألا يزيد عمر المتقدم عن "30 عاما" فى تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.

3- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل الوظيفة القضائية، طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

4- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.

5- أن تثبت لياقته الطبية، وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهة المختصة التى يحددها مجلس الدولة.

6-سداد مبلغ 500 جنيه مصرى قيمة سحب الملفات.

ويتم سحب الملفات من الأمانة الفنية، للمجلس الخاص بمجلس الدولة، الموجودة فى 2 شارع عصام الدالى، الدقى، الجيزة بعد تقديم صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للاطلاع، وصورة ضوئية من المؤهل الدراسى، وبدأ ذلك من يوم 5 ديسمبر إلى يوم 15 ديسمبر .