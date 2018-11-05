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تعرف على أكبر 15 دولة مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:00 ص
تعرف على أكبر 15 دولة مستوردة للحاصلات الزراعية المصرية برتقال أرشيف
كتب عبد الحليم سالم
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صدرت مصر نحو 4 ملايين طن منتجات زراعية لمختلف دول العالم بلغت قيمتها 2.1 مليار دولار من خلال المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية برئاسة النائب عبد الحميد دمرداش، تعرف على أكبر 15 دولة تستورد من مصر خلال الموسم التصديرى 2017-2018.

 

1 - روسيا الاتحادية استوردت من مصر 767 ألف طن،بقيمة 326 مليون دولار.

2 - السعودية استوردت 767 ألف طن، بقيمة 324 مليون دولار.

3 - الإمارات العربية المتحدة استوردت 241 ألف طن،بقيمة 109 ملايين دولار.

4 - هولندا استوردت 236 ألف طن، بقيمة 155 مليون دولار.

5 - المملكة المتحدة استوردت 172 ألف طن،بقيمة 149 مليون دولار.

6- ألمانيا الاتحادية استوردت 80 ألف طن، بقيمة 91 مليون دولار.

7 - العراق استوردت 149 ألف طن،بقيمة 80 مليون دولار.

8 - ايطاليا استوردت 92 ألف طن، بقيمة 80 مليون دولار.

9 - الصين استوردت 107 ألاف طن، بقيمة 61 مليون دولار.

10 - الهند استوردت 95 ألف طن،بقيمة 56 مليون دولار.

11 - الكويت استوردت 120 ألف طن،بقيمة 50 مليون دولار.

12 - سلطنة عمان استوردت 108 آلاف طن، بقيمة 41 مليون دولار.

13 - الأردن استوردت 97 ألف طن، بقيمة 41 مليون دولار

14 - لبنان استوردت 83 ألف طن،بقيمة 35 مليون دولار.

15- ليبيا استوردت 91 ألف طن، بقيمة 29 مليون دولار.


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صادرات مصر الزراعية

حجم الصادرات الزراعية

عبد الحميد دمرداش

المجلس التصديرى




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