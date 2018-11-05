تعرف على أبرز تصريحات المتحدثين بجلسة "التعاون الأورومتوسطى شراكة استراتيجية"

كتبت ريهام عبد الله

ضمت الجلسات المتخصصة فى فعاليات اليوم الثالث من منتدى شباب العالم 2018، الحديث عن قضية هامة، وهى التعاون الأورومتوسطى، إذ حملت جلسة خاصة اليوم الاثنين عنوان :"التعاون الاورومتوسطى، شراكة استراتيجية".

ومن جانبه قال الدكتور أحمد رزق، الباحث المصرى:"تتميز الشراكة الأورو-متوسطية بموقعها الجغرافى وبنيتها التحتية الكافية ومدخلاتها فى العملية الصناعية والمعرفة التكنولوجية".



أحمد رزق

فيما أكدت الدكتورة ريهام باهى، مدير برنامج الأورومتوسطى، بجامعة القاهرة، أن المنطق وراء الشراكة خلق مجتمع من القيم والمعايير المشتركة، فقالت :"المنطق وراء الشراكة هو خلق مجتمع من القيم والمعايير المشتركة لضمان السلام والاستقرار".



ريهام باهى

ومن جهته قال السفير ناصر كامل، أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، :"الشباب هم القوة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الساحقة فى جنوب البحر الأبيض المتوسط".



ناصر كامل

فيما قال السفير إيفان سوركوس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر، :"يتبنى الاتحاد الأوروبى رؤية موحدة لمكافحة الإرهاب حيث يلزم التعاون مع جميع الدول وليس التعاون داخل الاتحاد الأوروبى فقط".