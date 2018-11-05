ترامب: نسعى للاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ

واشنطن أ ش أ

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن "تركيزه الأساسى"، كان منصبّا خلال الفترة السابقة على الاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، وذلك وسط توقعات ومخاوف من فقدان حزبه السيطرة على مجلس النواب.

وقال ترامب، الأحد، قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية جورجيا، حيث يخاطب تجمعا انتخابيا قبل يومين من انتخابات التجديد النصفي: "أعتقد أننا سنبلى حسنا فى مجلس النواب"، مضيفا فى الوقت نفسه أن "تركيزه الأساسي" كان منصبّا على الاحتفاظ بسيطرة الحزب الجمهورى على مجلس الشيوخ، حسب ما نقل عنه الموقع الإلكترونى لصحيفة "يو إس إيه توداي".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكى تساءل، أمس الأول، عما إذا كان بإمكان الجمهوريين الاحتفاظ بأغلبيتهم داخل مجلس النواب، فيما اعتبر مراقبون تصريحه تنصلا من مسئوليته عن مصير الجمهوريين فى المجلس؛ حيث يواجهون خطر خسارة الأغلبية لصالح الديموقراطيين، على عكس مجلس الشيوخ الذى يُرجّح احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم فيه.

وحذّر ترامب، فى تصريحاته اليوم للصحفيين، مما رأى أنها مخاطر سيطرة الديموقراطيين على مجلس النواب أو الشيوخ، مشيرا إلى إمكانية زوال التخفيضات الضريبية التى منحها للطبقة الوسطى.

وقالت "يو إس إيه توداي" إن مسئولى البيت الأبيض يقولون إن انتصارا للحزب الديموقراطى فى انتخابات الكونجرس قد يعنى الكثير من التحقيقات على عدد من القضايا، بدءا من التهرب المزعوم للرئيس الأمريكى من الضرائب، وصولا إلى تواطئه المحتمل مع الروس للتأثير على نتائج انتخابات الرئاسة فى 2016.