video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب: نسعى للاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:00 ص
ترامب: نسعى للاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ دونالد ترامب الرئيس الأمريكى
واشنطن أ ش أ
إضافة تعليق

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن "تركيزه الأساسى"، كان منصبّا خلال الفترة السابقة على الاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، وذلك وسط توقعات ومخاوف من فقدان حزبه السيطرة على مجلس النواب.

وقال ترامب، الأحد، قبيل مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى ولاية جورجيا، حيث يخاطب تجمعا انتخابيا قبل يومين من انتخابات التجديد النصفي: "أعتقد أننا سنبلى حسنا فى مجلس النواب"، مضيفا فى الوقت نفسه أن "تركيزه الأساسي" كان منصبّا على الاحتفاظ بسيطرة الحزب الجمهورى على مجلس الشيوخ، حسب ما نقل عنه الموقع الإلكترونى لصحيفة "يو إس إيه توداي".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكى تساءل، أمس الأول، عما إذا كان بإمكان الجمهوريين الاحتفاظ بأغلبيتهم داخل مجلس النواب، فيما اعتبر مراقبون تصريحه تنصلا من مسئوليته عن مصير الجمهوريين فى المجلس؛ حيث يواجهون خطر خسارة الأغلبية لصالح الديموقراطيين، على عكس مجلس الشيوخ الذى يُرجّح احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم فيه.

وحذّر ترامب، فى تصريحاته اليوم للصحفيين، مما رأى أنها مخاطر سيطرة الديموقراطيين على مجلس النواب أو الشيوخ، مشيرا إلى إمكانية زوال التخفيضات الضريبية التى منحها للطبقة الوسطى.

وقالت "يو إس إيه توداي" إن مسئولى البيت الأبيض يقولون إن انتصارا للحزب الديموقراطى فى انتخابات الكونجرس قد يعنى الكثير من التحقيقات على عدد من القضايا، بدءا من التهرب المزعوم للرئيس الأمريكى من الضرائب، وصولا إلى تواطئه المحتمل مع الروس للتأثير على نتائج انتخابات الرئاسة فى 2016.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كاتبة أمريكية مؤيدة لـ ترامب تدافع عن التحرش الجنسى

جنرالات ترامب يحذرون من "تهديدات إيران" وتراجع نفوذ واشنطن فى الشرق الأوسط

ترامب

الرئيس الأمريكى

أمريكا

أخبار أمريكا

الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية

مجلس الشيوخ

الجمهوريين




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة