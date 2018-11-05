تداول صور لسيدة بعد الإطاحة ببضاعتها على الأرض فى حملة إشغالات بدمياط

دمياط معتز الشربينى

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى بدمياط عدة صور لسيده تبكى بعد قيام أحد اعضاء حملة ازالة الإشغالات والمخالفات التابعة للوحدة المحلية بمدينة رأس البر بالإطاحة بكميات الخضروات التى تخصها على الأرض اثناء تواجدها بسوق 63 برأس البر وذلك عقابا لها على افتراش الأرض لبيع الخضروات واشغال الطريق.

وطالب رواد موقع التواصل الاجتماعي الدكتورة منال عوض محافظ باتخاذ موقف حاسم مع مرتكب هذه الواقعة حفاظا على كرامة هذه السيدة وتقديم اعتزار رسمى لها من الوحدة المحلية برأس البر.

وأكد رواد موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بدمياط اننا لسنا مع الاشغالات او حماية المخالفات ولكننا ضد استخدام العنف والقهر يأتى ذلك فى الوقت الذى تنتشر فيه الإشغالات واستغلال الطريق العام من اصحاب الكافتيريات والمحال التحارية بطول شارع النيل برأس.

من ناحية أخرى، قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إحالة المسئولين عن واقعة إيذاء إحدى بائعات الخضار بسوق 63 العمومى بمدينة رأس البر للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة ضدهم.