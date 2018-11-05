تحقيقات النيابة مع الإعلامية منى عراقى: مشاجرة مع سيدة كشفت الواقعة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات نيابة شمال القاهرة الكلية الأولية في واقعة القبض علي الإعلامية مني عراقي و6 من أفراد طاقهما، أن مشاجرة بينهم وبين سيدة كشفت الواقعة.

وأضافت التحقيقات أن الإعلامية مني عراقي توجهت مساء أمس الأحد إلى قسم شرطة الأزبكية للإبلاغ عن إحدي السيدات، وقالت إنها تحاول بيع طفل، حيث أنكرت الأخيرة ما اتهمتها به الإعلامية، وقالت إن الإعلامية و6 من أفراد طاقهما حاولوا إغرائها بخطف طفل وبيعه واحتجزوها وحاولوا تصويرها كرها عنها، واتهمتهم بسرقتها.

وأشارت التحقيقات أن الإعلامية وفريق عملها تلقي اتصالا من أحد الأشخاص ويدعي "نشأت" يتهم فيه المدعي عليها بعرضها عليه التوسط في تبني أحد الأطفال لشقيقها العقيم، وعلى أثر ذلك قام اثنان من طاقم الإعداد الخاص ببرنامج الإعلامية "شاب وفتاة" بالتواصل مع السيدة وحاولوا إقناعها أنهما زوجين يحملان الجنسية السعودية، وأنهما يرغبان بتبني طفل بأي طريقة وبمقابل أي مبلغ مالي تطلبه.

كما تبين بالكشف الجنائي علي الإعلامية مني عراقي أنها محكوم عليها فى القضية رقم 11575 لسنة 2014 بالسجن 6 أشهر سب وقذف.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة الأزبكية بلاغا من الإعلامية منى عراقي يفيد بتضررها من إحدى السيدات لقيامها بالتوسط في خطف الأطفال، في حين قالت المدعى عليها؛ إن الإعلامية و6 من أفراد طاقم العمل الخاص بها حاولوا إغرائها بمبلغ مالي من أجل خطف أي من الأطفال وتسليمه إليهم، وتم إحالة مني عراقي إلى النيابة للتحقيق.