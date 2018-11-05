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تحرير 1770 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:20 م
تحرير 1770 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية حملة مرورية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

 

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 1770 مخالفة مرورية متنوعة وشملت489مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و87 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و82 مخالفة انتظار خاطئ وحجز13 سيارة و140 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو74 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وسحب 49 رخصة لعدم الصلاحية الفنية و38 رخصة لمخالفة البيئة و108 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وسحب 50رخصة لمخالفة خط السير و42 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و50 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 61 رخصة للسير يسار الطريق.

 

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 55 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و45مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و43 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و65 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 7سيارات متروكة و71 مخالفة إزالة فاميه وتحرير81 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و32 مخالفة مواقف عشوائية و46 مخالفة طمس لوحات معدنية وتحرير42 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.


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