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تجديد حبس 3 أعضاء بألتراس أهلاوى فى أحداث مباراة حوريا الغينى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:06 م
تجديد حبس 3 أعضاء بألتراس أهلاوى فى أحداث مباراة حوريا الغينى التراس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 3 أعضاء ألتراس الأهلى 15 يوما على خلفية التحقيقات  فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى وحوريا الغينى بالبطولة الأفريقية باستاد السلام.

ووجهت النيابة في القضية رقم 1408 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، للمتهمين أدهم صابر، وحسن كرم، وعمر رضا اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية (الأولتراس) والإدلاء ببيانات تحريضية عن طريق الهتافات العدائية ضد مؤسسات الدولة،  وحددت جلسة 18 نوفمبر المقبل لنظر أمر تجديد حبس المتهمين.

وألقت أجهزة الأمن القبض عليهم  عقب انتهاء المباراة، حيث قام عدد من الألتراس بالدخول إلى استاد السلام لحضور مباراة الأهلي في  دوري أبطال أفريقيا، بالمخالفة للأعداد التي حددتها الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وقاموا بترديد هتافات تحريضية ضد المؤسسات.

 


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