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تجديد حبس متهمين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:31 م
تجديد حبس متهمين 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض ضد الدولة محكمة -أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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 أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس "أحمد .ص" و"سيد. أ" 15 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد ، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور . 
 
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 621  لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

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