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تجديد حبس أمينى شرطة وكمسرى قتلوا مجندا خطأ بسبب "تذكرة المترو"

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:35 م
تجديد حبس أمينى شرطة وكمسرى قتلوا مجندا خطأ بسبب "تذكرة المترو" محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس أمينى شرطة وكمسرى، متهمين بقتل مجند عن طريق الخطأ، بعد شجار نشب بينهم بسبب رفض المجنى عليه دفع تذكرة الركوب، مما أسفر عن سقوط المجند من القطار ومن ثم مصرعه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
وتلقى مركز شرطة العياط بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من قطار، مما أسفر عن مفارقته الحياة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، تبين أن مجند شرطة يدعى "ط.م" لقى مصرعه نتيجة سقوطه من القطار أثناء سيره، حيث نشبت بينه مشادة كلامية بينه وبين أفراد من شرطة النقل والمواصلات وموظفى تحصيل التذاكر، وخلال المشادة الكلامية اختل توازنه وسقط من القطار.
 
 
 

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