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الإثنين، 05 نوفمبر 2018 09:27 م
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بورتو جروب توقع عقد بورتو سيتي

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:16 م
بورتو جروب توقع عقد بورتو سيتي توقيع عقد بين بورتو جروب وبورتو سيتي
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وقعت شركة مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب) مع شركة المستقبل للتنمية العمرانية عقد تنمية وتطوير لمشروع عمرانى متكامل، تحت اسم (بورتو سيتي)، وتقدم بورتو من خلال هذا المشروع رؤيتها نحو خلق مجتمعات عمرانية حديثة ومتطورة، مليئة بالمنتجات الترفيهية وبها كل السبل لإسعاد الأسرة.

 

مساحة المشروع (بورتو سيتي) حوالى 151.31 فدان، وصرح محمد سيد عبد الرازق رئيس مجلس إدارة الشركة أنه قد تم توقيع هذا العقد في إطار خطة توسعات مدروسة لإستحداث مشروعات ذات قيمة تضيف إلى إنجازات مجموعة بورتو جروب وتتواجد بها المجموعة فى مناطق الطلب الحالى، وأن الشركة عقب إنتهائها من إنجاز مشروع بورتو نيو كايرو كان من الطبيعى أن تبحث عن مشروع فى منطقة القاهرة الجديدة لتلبية طلبات عملاء بورتو فى هذه المنطقة.

 

بورتو جروب توقع عقد بورتو سيتي (1)
 
بورتو جروب توقع عقد بورتو سيتي (2)
 
بورتو جروب توقع عقد بورتو سيتي (3)
 

 


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بورتو

بورتو جروب

بورتو سيتي




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