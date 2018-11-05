بعد الثأر لشهداء المنيا.. وزير الداخلية يزور البابا تواضروس لتقديم العزاء

كتب محمود عبد الراضى - دينا الحسينى

زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية صباح البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، قدم خلالها واجب العزاء فى شهداء الوطن من المصريين الذين صعدت أرواحهم الطاهرة لبارئها عقب عودتهم من دير الأنباء صموئيل بالمنيا بيد الإرهاب الغادر.

وأكد وزير الداخلية خلال الزيارة أن مثل هذه الحوادث لن تزيد المصريين إلا تكاتفاً وتآزراً.. فمصر الكنانة قادرة بعون الله تعالى وبترابط نسيجها الوطنى على دحر فلول الإرهاب، وأن رجال الشرطة كانوا وسيظلوا فى تكاتف فريد مع جموع الشعب المصرى العظيم يمثلون لأمن الوطن درعاً ، ويرجون لمسيرتها فى التنمية .. الإزدهار.

ويأتى ذلك عقب النجاحات التى حققتها وزارة الداخلية، عقب تلقى رجال الأمن الوطني معلومات مفادها تواجد عناصر الخلية الإرهابية مرتكبة حادث المنيا في أحد المناطق الصحراوية بالمحافظة، وعلى الفور تم مداهمة المنطقة وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وعقب انتهاء المواجهة القتالية تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية "جارى تحديدهم"، كما عثر بحوزتم على 4 بنادق آلية، 2 بندقية آلية fn، 3 بندقية خرطوش، 4 طبنجات، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.



اجتماع وزير الداخلية مع البابا تواضروس



حديث البابا تواضروس واللواء محمود توفيق



البابا تواضروس يستقبل وزير الداخلية