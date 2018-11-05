بريطانيا تسعى لتشكيل وحدة شرطة جديدة لسد الفجوات الأمنية بعد "بريكست"

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تسارع الشرطة البريطانية لتشكيل وحدة خاصة بتكلفة تتعدى 4ر2 مليون جنيه استرلينى لتحاول سد الفجوات الأمنية التى سيخلفها انفصالها عن الاتحاد الأوروبى "بريكست" دون اتفاق.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن قادة الشرطة حذروا وزارة الداخلية من أن خسارة الأدوات الأمنية للاتحاد الأوروبى ستجعل الأمر أصعب على بريطانيا لتحديد وتعقب المجرمين مثل المغتصبين والمشتبه فى ضلوعهم فى أعمال إرهابية، حسب وثائق خاصة بالشرطة.

وأشارت الصحيفة اليوم الاثنين إلى أن التكلفة المبدئية للمشروع زادت بقيمة 250 ألف جنيه استرلينى للسماح للوحدة الجديدة بتأجير مكتب قرب البرلمان البريطانى بعدما قالت شرطة العاصمة لندن إنها لا تملك المساحة الكافية لتشكيل فريق كبير.

ولفتت الصحيفة إلى مناقشات جارية حاليا حول المدى المتوقع لتكاليف المشروع على دافعى الضرائب فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون اتفاق فى مارس المقبل، مضيفة أن فريق التفاوض البريطانى واللجنة الأوروبية يستعدان لدخول مرحلة مناقشات سرية تسمى "النفق" هذا الأسبوع، وسط تحذريات من النقاط الخطيرة المختلف عليها بين الطرفين.

وقال مسؤولون أوروبيون إن فرص تحقيق انفراجة فى المحادثات تتساوى مع فرص الإخفاق.