بريطانيا تأسف لفرض أمريكا عقوبات على إيران

رويترز

قالت بريطانيا اليوم الاثنين إنها تشعر بالأسف للقرار الأمريكى باستئناف فرض العقوبات على إيران.

وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى "نشعر بالأسف لاستئناف الولايات المتحدة فرض العقوبات. ومازلنا مقتنعين بأن الاتفاق النووى الإيرانى يجعل العالم مكانا أكثر أمانا وموقفنا ما زال أنه طالما تفى إيران بالتزاماتها بموجب الاتفاق باحترام القيود الصارمة المفروضة على أنشطتها النووية فإننا سنلتزم به كذلك".

وأضاف المتحدث "لذلك فإننا نؤيد بالكامل توسيع نطاق علاقاتنا التجارية مع إيران وتشجيع الشركات البريطانية على انتهاز الفرص التجارية التى تظهر".

واستأنفت الولايات المتحدة فرض العقوبات التى رفعتها بموجب الاتفاق النووى الموقع عام 2015 والذى تفاوضت عليه إدارة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما وخمس قوى عالمية. وأضافت 300 تصنيف جديد فيما يتعلق بالنفط والشحن والتأمين وقطاع البنوك فى إيران.