برلمانيون وسياسيون فرنسيون يزورن مسار العائلة المقدسة فى مارس المقبل

كتب محمد مجدى السيسى

قال جون ماهر رئيس المنظمة الفرنسية المصرية لحقوق الإنسان "الأوفيد"، إن الوفد الفرنسى المتواجد بمصر حاليا لزيارة مسار العائلة المقدسة كأول مجموعة فرنسية تزور المسار منذ اعتماد المسار كأحد برامج الحج الفاتيكانى ديسمبر الماضى، أصر على استكمال زيارته لمصر رغم حادثة المنيا الإرهابية التى وقعت الجمعة الماضية وراح ضحيتها 7 شهداء.

وأضاف " ماهر" منظم الرحلة فى لقاء مع عدد من الصحفيين اليوم الإثنين، أن الوفد متأكد أن هذا العمل فردى وأن مصر تخوض حربا ضد الإرهاب وأن القيادة السياسية بمصر تعلى من مبدأ المواطنة وأن الدولة تتمتع بشكل عام بالأمن والأمان، وأن الوفد أصر على زيارة جبل الطير بالمنيا رغم أن الحادثة الإرهابية وقعت بالقرب من هذا الجبل وذلك ثقة منهم فى الأمن المصرى وأن تلك الحوادث تتكرر فى جميع دول العالم.

وأشار ماهر، إلى أن شهر مارس المقبل سيشهد زيارة وفدا فرنسا يتكون من عدد من السياسيين وأعضاء البرلمان الفرنسى لزيارة المسار والترويج بشكل أكبر لمسار العائلة المقدسة.







