بدء فعاليات جلسة "العمل التطوعى نحو مجتمع أكثر مسئولية" بحضور وزيرة التضامن

كتب حسين طلال

انطلقت فعاليات جلسة "العمل التطوعي نحو مجتمع أكثر مسئولية"، صباح اليوم الإثنين، ضمن أعمال اليوم الثالث من منتدى شباب العالم المنعقد حاليا بشرم الشيخ ويستمر حتى غد الثلاثاء.

وتشارك في جلسة العمل التطوعي، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى، والدكتور أليكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر.

وتنعقد النسخة الثانية من المنتدى تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويضم المنتدى شبابًا من مختلف بقاع الأرض باختلاف ثقافاتهم وحضاراتهم؛ بهدف التحاور حول القضايا الدولية والعالمية التي تهم الشباب وتؤثر فيهم عالميًا.