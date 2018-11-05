بدء برنامج صقل قيادات الإتحادات الطلابية بتعليم القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد طه عجلان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية،أن كافة أجهزة الدولة المصرية تولى اهتماما بالاتحادات الطلابية بإعتبارها ، جزءا أصيلا فى عملية بناء الإنسان المصري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الشأن وتزامنا مع دعوة الرئيس بإعتبار عام 2019 م عاما للتعليم .

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم فى كلمته التى القاها نيابة عنه عاطف سلامة وكيل المديرية خلال افتتاح فعاليات برنامج دورة صقل قيادات الإتحادات الطلابية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية ، أن هناك برنامجا واضحا تتبناه الوزارة تحت قيادة ورعاية الدكتور طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يهدف فى المقام الأول لتحصين الهوية المصرية وحمايتها من الممارسات السلبية، والتأكيد على دعم قيم المواطنة لدى الطلاب بما يعزز الانتماء الوطني، والحفاظ على كل ما يدعم السلام الاجتماعي وتنشئة الطلاب علي القيم الأخلاقية وتعزيز أساليب التربية الديمقراطية الحديثة في نفوس الطلاب من خلال ممارستهم لحقوقهم والقيام بواجباتهم.

يتضمن البرنامج الذى أعده توجيه عام التربية الإجتماعية تحت إشراف محمد المصرى ، موجه عام التربية الإجتماعية سلسلة من المحاضرات منها محاضرة تحت عنوان دور القيادات الطلابية فى بناء الإنسان المصرى ويحاضر فيها، طه عجلان ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية ، رائد عام اتحاد المرحلة الثانوية ومحاضرة بعنوان دور الإتحادات الطلابية فى بناء الإنسان المعاصر يحاضر فيها عاطف سلامة ، وكيل المديرية ، رائد عام اتحاد المرحلة الإعدادية ومحاضرات أخرى حول شرح أختصاصات أعضاء مجلس الإتحاد ، وأهمية الإتحادات الطلابية وممارسة الديمقراطية وكيفية إجراء الإنتخابات يحاضر فيها كلا من محمد مرسى موجه أول التربية الإجتماعية بالمديرية ومرفت السيد محمد مسئول الإتحادات الطلابية .