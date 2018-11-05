بالأرقام.. كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟

كتب - أحمد يعقوب

ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى مستوى غير مسبوق ليسجل 44.501 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018 مقارنة بـ36.7 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2017، ويرصد هذا التقرير كيف تطور الاحتياطى الأجنبى خلال عام ليصل لـ44.501 مليار دولار؟.

وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الاثنين، عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.501 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018 مقارنة بـ44.459 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2018 بارتفاع قدره نحو 42 مليون دولار.



الاحتياطى

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.