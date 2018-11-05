انطلاق جلسة "مواقع التواصل الاجتماعى تنقذ أم تستعبد مستخدميها" بمنتدى الشباب

كتب زكى القاضى

انطلقت منذ قليل، فعاليات جلسة "مواقع التواصل الاجتماعى.. تنقذ أم تستعبد مستخدميها"، وذلك بقاعة الفيروز، بالمركز الدولى للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، ضمن وقائع منتدى شباب العالم 2018.

يحضر الجلسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزراء هم السيد سامح شكرى، وزير الخارجية، والدكتورة سحر نصر، وزير التعاون الدولى، والدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وعمرو نصار وزير الصناعة، ويتحدث فيها كلا من إيفان بينا، و بيلى برنيل، باتريك وينست، ودانتى لاسون، وماركو جريك، و جيف باليز، وفاطمة الزهراء عبد الفتاح، وجاك هاريس، وفالفينا متاتا، وأروا أبون، ومحمد خيرت، بالاضافة للعميد خالد عكاشة، ويدير الجلسة الاعلامى عمرو خليل.