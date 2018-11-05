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اليوم.. 39 رحلة داخلية تقلع من مطار القاهرة إلى المدن السياحية المصرية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 01:27 ص
اليوم.. 39 رحلة داخلية تقلع من مطار القاهرة إلى المدن السياحية المصرية مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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يشهد مطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، انطلاق 39 رحلة متجهة للمدن السياحية المصرية تزامنا مع بدء العمل بالتوقيت الشتوي حيث تسير مصر للطيران 20 رحلة جوية إلى مدينتي الأقصر وأسوان، فى إطار خطة الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدني بزيادة الرحلات لتنشيط حركة السياحة الداخلية.   
 
وتسير مصر للطيران اليوم 13 رحلة إلى مدينة الأقصر، و7 رحلات إلى مدينة أسوان، و5 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، و5رحلات إلى مدينة الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من سوهاج ومرسي علم وبرج العرب.
 
 كما تسير بعض الشركات الخاصة العاملة بمطار القاهرة الدولي 3 رحلات إلى مدينة الأقصر، ورحلتين إلى مدينة شرم الشيخ، ورحلتين إلى مدينة أسوان ورحلة واحدة إلى مدينة الغردقة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصري للتعرف علي معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. 
 
 
وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لانهاء اجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
 

 


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