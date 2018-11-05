اليوم.. 18 ألف راكب يغادرون مطار القاهرة على متن 186 رحلة دولية وداخلية

يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين انطلاق 186 رحلة دولية وداخلية وتجارية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار، لتقل جميعها نحو 18 ألف راكب من مختلف الجنسيات.

ومن المقرر، أن تُسير الشركة الوطنية مصر للطيران 104 رحلة دولية وداخلية وتجارية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي لليوم الإثنين انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة.