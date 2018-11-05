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اليوم.. 18 ألف راكب يغادرون مطار القاهرة على متن 186 رحلة دولية وداخلية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 05:48 ص
اليوم.. 18 ألف راكب يغادرون مطار القاهرة على متن 186 رحلة دولية وداخلية مطار القاهرة
كتب - محمد طنطاوى
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يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم الإثنين انطلاق 186 رحلة دولية وداخلية وتجارية تابعة لشركة مصر للطيران والشركات الأجنبية والعربية العاملة بالمطار، لتقل جميعها نحو 18 ألف راكب من مختلف الجنسيات. 
 
ومن المقرر، أن تُسير الشركة الوطنية مصر للطيران 104 رحلة دولية وداخلية وتجارية إلى المطارات والمدن والعواصم العربية والعالمية، وشهدت معظم رحلات مصر للطيران التى أقلعت بداية من الدقيقة الأولي لليوم الإثنين انتظاما فى مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر، ولم تسجل الشركة أى إلغاءات للرحلات المقررة. 
 
وتعمل وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بملف السياحة خلال الفترة القادمة علي تشجيع حركة السياحة الداخلية وتوفير برامج سياحية متكاملة تناسب شرائح الجمهور المصرى للتعرف على معالم مصر السياحية والأثرية تنفيذا لتعليمات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى. 
 
وتقوم فرق من العلاقات العامة بشركتى الميناء ومصر للطيران باستقبال الركاب وتوجيههم لإنهاء إجراءات سفرهم، وتقديم كافة الخدمات خاصة لكبار والسن وذوى الاحتياجات الخاصة. 
 
 
 

 


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