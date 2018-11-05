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"اليوم صفر"..منتدى الشباب يطلق جرس إنذار لخطر ندرة المياه بجلسة الأمن المائى

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 12:43 م
"اليوم صفر"..منتدى الشباب يطلق جرس إنذار لخطر ندرة المياه بجلسة الأمن المائى جلسة الأمن المائى
كتبت ــ ريهام عبد الله
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تحتل قضية ندرة المياه الصالحة للشرب، فى العالم، مكانة كبيرة فى فعاليات منتدى شباب العالم 2018، إذ خصص المنتدى جلسة بعنوان "اليوم صفر، الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخى" لمناقشة القضية.

وضمت قائمة المتحدثين فى الجلسة العديد من الرموز الشبابية المهتمين والمدافعين عن القضية، ونشرت صفحات منتدى شباب العالم على مواقع التواصل المختلفة كلمات تعريفية عنهم، وأبرز ما أدلوا به خلال جلسة اليوم.

وقالت أميرة سيد، رئيسة برلمان شباب المياه المصرى: "علينا تدريب الصحفيين فى مجال تغير المناخ، حتى يصبحوا هم الرابط بين العلوم والجمهور".

أميرة سيد
أميرة سيد

 

ومن جهتها قالت ليندسي الداكو مانر، رئيس برلمان شباب المياه:"40 ٪ من سكان العالم هم من الشباب، لذا فإن ندرة المياه ستؤثر على جيل الشباب مباشرة فى المستقبل القريب".

ليندسى مانر
ليندسى مانر

 

وبدوره قال أليكس وايتبوروك عضو برلمان شباب العالم للمياه من أستراليا) "بحلول عام 2030ـ، 2/3 من سكان العالم سيعانون من ندرة المياه، سيعانى 1.8 مليون شخص من جفاف المياه، وسيتم تهجير 24 إلى 27 مليون شخص نتيجة لندرة المياه".

الكس وايت بروك
الكس وايت بروك

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