اليابان تطور غواصة ذاتية القيادة لمراقبة الجزر النائية

طوكيو (أ ش أ)

أعلن مصدر حكومى يابانى أن بلاده تعتزم تطوير غواصة ذاتية القيادة للملاحة بشكل تلقائى فى المحيط، لجمع المعلومات فى ظل التوسع العسكرى الصينى فى المياه الإقليمية.

وقررت وزارة الدفاع اليابانية- وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا جابان تايمز" اليابانية اليوم الاثنين، الإشارة إلى الخطة التى تستهدف تعزيز القدرات لحماية الجزر النائية فى وثيقة سياستها العامة التى تحدد القدرات الدفاعية لليابان.

وذكر المصدر الحكومى أن مجلس الوزراء اليابانى برئاسة شينزو آبى يهدف إلى الموافقة على وثيقة السياسة العامة الدفاعية فى منتصف الشهر المقبل.

وتزايدت حاجة اليابان لتعزيز دفاعاتها حول جزر سينكاكو فى بحر الصين الشرقى بسبب ضغط بكين بشدة للمطالبة بملكيتها وتطلق عليها اسم "دياويو"، ويشدد البرنامج الدفاعى على أن اليابان بحاجة إلى التطوير التكنولوجى لآلة غطس ذاتية القيادة بإمكانها التكيف مع مختلف المهمات بما فى ذلك الرصد والمراقبة، ومع التوجه السياسى ستبدأ وزارة الدفاع فى العمل على تطوير غواصة ذاتية القيادة يتجاوز طولها عشرة أمتار.

وترى الوزارة ضرورة أن تكون الغواصة ذاتية القيادة بسبب النقص الشديد فى أفراد قوات الدفاع الذاتى، ولكن مع تطور التكنولوجيا فقد تتحول تلك الغواصة إلى سلاح قوى مزود بطوربيدات.

ومن المقرر أن تجرى الوزارة تجارب توضيحية للكشف عن الموجات الصوتية فى خزان مياه ضخم، وستبدأ عمليات الاختبار فى السنة المالية 2021 كأقرب وقت، ولكن موعد بدء تطوير الغواصة غير معروف بعد.