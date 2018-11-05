video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الإثنين، 05 نوفمبر 2018 07:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان تؤكد أنها على اتصال وثيق مع أمريكا بشأن العقوبات الإيرانية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 04:59 ص
اليابان تؤكد أنها على اتصال وثيق مع أمريكا بشأن العقوبات الإيرانية يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى
طوكيو (رويترز)
إضافة تعليق

قال يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، اليوم الاثنين، إن اليابان على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الإيرانية.

وامتنع سوجا، عن التعليق على تفاصيل الاتصالات، ولكنه قال إن اليابان طالبت بضرورة ألا يكون للعقوبات تأثير سلبى على أنشطة الشركات اليابانية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة، إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيرانى عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية، ولم تعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول الثمانية.

وتمثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا ودولة الإمارات واليابان أكبر مستوردين للنفط الإيرانى فى حين تشترى تايوان أحيانا النفط الإيرانى على الرغم من أنها ليست من المشتريين الرئيسيين له.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زلزال بقوة 5,9 درجات قبالة جزيرة هوكايدو اليابانية

الكوارث الطبيعية الأخيرة تكبد الاقتصاد اليابانى 10 مليار دولار

اليابان

اخبار اليابان

أمريكا

أخبار أمريكا

العقوبات الإيرانية




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة