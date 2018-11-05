اليابان تؤكد أنها على اتصال وثيق مع أمريكا بشأن العقوبات الإيرانية

طوكيو (رويترز)

قال يوشيهيدى سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى، اليوم الاثنين، إن اليابان على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الإيرانية.

وامتنع سوجا، عن التعليق على تفاصيل الاتصالات، ولكنه قال إن اليابان طالبت بضرورة ألا يكون للعقوبات تأثير سلبى على أنشطة الشركات اليابانية.

وقالت الولايات المتحدة يوم الجمعة، إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيرانى عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية، ولم تعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول الثمانية.

وتمثل الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وإيطاليا ودولة الإمارات واليابان أكبر مستوردين للنفط الإيرانى فى حين تشترى تايوان أحيانا النفط الإيرانى على الرغم من أنها ليست من المشتريين الرئيسيين له.