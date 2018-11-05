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النيابة تطلب التحريات حول ضبط مخزن مستلزمات طبية مجهولة فى باب الشعرية

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 03:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول ضبط مخزن مستلزمات طبية مجهولة فى باب الشعرية مستلزمات طبيه
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة باب الشعرية الجزئية برئاسة المستشار هيثم جمال، رجال المباحث بسرعة التحريات حول واقعة ضبط مخزن مستلزمات طبية مجهولة المصدر. 

فيما أمرت النيابة العامة بحجز صاحب مخزن المستلزمات الطبية مجهولة المصدر لحين ورود تحريات المباحث. 

تعود تفاصيل القضية عندما تمكن ضابط مباحث قسم شرطة باب الشعرية، من ضبط "محمود إ أ" 73 سنة، مستأجر مخزن مستلزمات طبية، لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع مستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأيه مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المخزن على 24.000 سرنجة أطفال 3 سم، 8.000 سرنجة كبيرة 5 سم، 1000رباط طبى ضاغط، مقاسات مختلفة، 100 كرتونة قطن طبى بإجمالى 1400 كيلو، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المستلزمات الطبية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق والتى أمرت بما سبق.

 


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