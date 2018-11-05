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النيابة تستعجل التحريات حول تصوير سيدة لرجال فى أوضاع مخلة لابتزازهم

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 02:00 ص
النيابة تستعجل التحريات حول تصوير سيدة لرجال فى أوضاع مخلة لابتزازهم ابتزاز - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث، فى واقعة استدراج سيدة لعدد من الرجال، لممارسة الرذيلة، وتصويرهم لابتزازهم.

 

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبس المتهمة "إنجى.م"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها باستقطاب الرجال لممارسة الرذيلة، وتصويرهم من أجل الابتزاز، بدائرة قسم التجمع الأول.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمة " إنجى.م " 29 سنة، تقوم باستقطاب الرجال عن طريق الهاتف ومواقع التواصل الاجتماعى، وتدعوهم لممارسة الرذيلة داخل شقتها بمنطقة الرحاب بمساعدة والدتها، كما أوضحت التحقيقات قيام المتهمة بتصوير للرجال فى أوضاع مخلة لابتزازهم، والحصول على أموال.

 

واعترفت المتهمة بأنها تمكنت من ابتزاز أكثر من شخص وتحصلت منهم على مبالغ تعدت 500 ألف جنيه، وشقة سكنية قامت ببيعها بعد ذلك.

 

ترجع الواقعة بتلقى قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا من "هشام.م" صاحب معرض سيارات، يتهم فيه "سيدة" بفتح شقتها لممارسة الرذيلة وتصوير الرجال وابتزازهم مقابل مبالغ مالية باهظة.

 

وبإجراء التحريات وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة، وبتفتيش الشقة عثر بحوزتها على 4 قطع حشيش ـ و28 سى دى جنسى لرجال مختلفة، و15 ألف جنيه من متحصلات تجارتها، وبمسائلتها اعترفت المتهمة بالتهم المنسوبة إليها وحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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